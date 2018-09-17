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Dois meses e 15 dias

Justiça decreta prisão de Dado Dolabella por insulto à ex-mulher

Ator foi condenado a cumprir pena no regime aberto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2018 às 15:44

Publicado em 17 de Setembro de 2018 às 15:44

Dado Dolabella Crédito: Instagram
A Justiça decretou, na sexta-feira, a prisão do ator Dado Dolabella por ato de injúria contra a ex-mulher Viviane Sarahyba. A decisão diz que ele deverá cumprir a pena de dois meses e 15 dias em regime aberto. Nessa modalidade, a pena é cumprida em casa de albergado ou, na falta deste, em estabelecimento adequado, como a residência do réu. O condenado é autorizado a deixar o local durante o dia, devendo retornar à noite.
O mandado de prisão expedido contra Dado Dolabella Crédito: Reprodução
De acordo com o processo, por volta de 18h30m de 26 de dezembro de 2010, Dado chegou à casa de Viviane depois de passar o dia com o filho do casal. O ator deixava a criança quando a ex-mulher disse-lhe que ele não poderia levar seus instrumentos. Segundo a magistrada, o fato gerou um inconformismo injustificado de Dado, que passou a xingá-la.
Três dias depois, o ator foi novamente deixar o filho na casa da modelo. Ao chegar à porta, com a babá, estacionou e entrou na residência. Neste momento, Viviane teria chegado também de carro e sido insultada novamente pelo ex-marido. Segundo o relato dela, com uma chave, o ator ainda escreveu palavrões nas portas do lado direito do veículo dela.
Dado passou dois meses preso no 33º Distrito Policial, em Pirituba, São Paulo, entre fevereiro e abril deste ano, pelo não pagamento da pensão alimentícia de um dos seus três filhos, fruto do relacionamento que teve com Fabiana Vasconcelos. A dívida era de R$196 mil, e o ator alegou não ter o dinheiro para efetuar o pagamento.

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