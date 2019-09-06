Junior quebra dedo do pé, mas garante shows de turnê com Sandy

Crédito: Jairo Goldflus Estúdio

Junior Lima, 35, contou nesta quinta-feira (5) que quebrou o dedo do pé praticando jiu-jítsu. Ao falar sobre o machucado em seu Instagram, o cantor já aproveitou para tranquilizar os fãs e disse que a agenda de apresentações com , 35, contou nesta quinta-feira (5) que quebrou o dedo do pé praticando. Ao falar sobre o machucado em seu, o cantor já aproveitou para tranquilizar os fãs e disse que a agenda de apresentações com Sandy não será afetada por conta do incidente.

"Fiquem tranquilos porque vai dar para cumprir a agenda de shows normalmente. Dedinho nenhum me segura!!! Hahahaha", escreveu ele.

O próximo compromisso de Sandy e Junior é no dia 13 de setembro, em Manaus. No dia seguinte, eles se apresentam em Belém.

Desde julho, os irmãos voltaram a se apresentar juntos em turnê pelo Brasil em comemoração aos 30 anos de carreira. A comoção pelo retorno da dupla foi tanta que vários shows extras foram incluídos no calendário.