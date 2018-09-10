Juliana Paes comemora 10 anos de casada: 'Sem nunca faltar amor'

A atriz Juliana Paes publicou uma homenagem aos 10 anos de casada com seu marido, Carlos Eduardo Baptista, em seu Instagram. "Completamos 10 anos de casamento. Tanta coisa se passou - boas e difíceis - sem nunca faltar amor. E hoje, mexendo num computador antigo, achei essas fotos e as lembranças vieram e tocaram muito fundo!", comemorou Juliana.