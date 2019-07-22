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Saúde

José Roberto Burnier pede licença da Globo para tratar câncer

Âncora descobriu um tumor na base da língua
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jul 2019 às 08:32

Publicado em 22 de Julho de 2019 às 08:32

O jornalista José Roberto Burnier Crédito: GloboNews/Reprodução
O jornalista José Roberto Burnier, que apresenta o "Em Ponto" da GloboNews, está afastado da emissora para tratar um câncer na boca. Segundo informações do colunista Ricardo Feltrin, do Uol, o âncora descobriu um tumor na base da língua na última semana. 
A licença do jornalista será de, amo menos, três meses e ainda não está decidido quem irá substituí-lo. Nesta segunda (22), a repórter Aline Midlej esteve à frente do programa. 
José Roberto começou a carreira na TV Globo em 1983, na EPTV, afiliada da global em Campinas, em São Paulo. Depois passou para apresentar o Globo Rural e Bom Dia São Paulo. Ele entrou na GloboNews desde o ano passado. 

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