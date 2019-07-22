José Roberto Burnier pede licença da Globo para tratar câncer

A licença do jornalista será de, amo menos, três meses e ainda não está decidido quem irá substituí-lo. Nesta segunda (22), a repórter Aline Midlej esteve à frente do programa.

José Roberto começou a carreira na TV Globo em 1983, na EPTV, afiliada da global em Campinas, em São Paulo. Depois passou para apresentar o Globo Rural e Bom Dia São Paulo. Ele entrou na GloboNews desde o ano passado.