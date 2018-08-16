José Loreto registra início de gravação de nova novela da Globo

O atorregistrou o início das gravações de seu personagem em, que deve ser a próxima novela das nove da Globo, ao lado de

"Foi dada a largada. Que comece a disputa pela luz e que seja um jogo lindo entre nós, Bruno, e um jogo sujo entre Eurico Júnior e Gabriel!", escreveu, em referência a seus personagens, que devem ser rivais na trama.