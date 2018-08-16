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Bastidores

José Loreto registra início de gravação de nova novela da Globo

Ator publicou momentos ao lado de Bruno Gagliasso, com quem contracenará em 'O Sétimo Guardião'

Publicado em 16 de Agosto de 2018 às 12:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2018 às 12:30
O ator José Loreto registrou o início das gravações de seu personagem em O Sétimo Guardião, que deve ser a próxima novela das nove da Globo, ao lado de Bruno Gagliasso.
"Foi dada a largada. Que comece a disputa pela luz e que seja um jogo lindo entre nós, Bruno, e um jogo sujo entre Eurico Júnior e Gabriel!", escreveu, em referência a seus personagens, que devem ser rivais na trama.
Em seus stories, compartilhou outros momentos durante sua estadia na região da Serra da Canastra ao lado da natureza e também com os atores Ailton Graça e Marcos Caruso.

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