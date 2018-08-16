José Loreto registra início de gravação de nova novela da Globo

O ator José Loreto registrou o início das gravações de seu personagem em O Sétimo Guardião, que deve ser a próxima novela das nove da Globo, ao lado de Bruno Gagliasso.
"Foi dada a largada. Que comece a disputa pela luz e que seja um jogo lindo entre nós, Bruno, e um jogo sujo entre Eurico Júnior e Gabriel!", escreveu, em referência a seus personagens, que devem ser rivais na trama.
Em seus stories, compartilhou outros momentos durante sua estadia na região da Serra da Canastra ao lado da natureza e também com os atores Ailton Graça e Marcos Caruso.