José Loreto mostra Débora Nascimento amamentando a filha

José Loretto publica a foto de Débora Nascimento amamentando Crédito: Reprodução/Instagram

O ator José Loreto usou seu perfil no Instagram para compartilhar, na manhã deste domingo (6), uma foto de sua esposa, a atriz Débora Nascimento, amamentando a filha do casal. Bella chegou ao mundo em 14 de abril.

Com os cabelos soltos, sem maquiagem e muito plena, Débora aparece na imagem segurando a bebê em seu colo. É possível ainda ver Bella apoiando a mão no peito da mãe.

Embora evitem esse tipo de exposição, não é a primeira vez que Loreto posta uma foto da nova família. No início do mês, ele divulgou uma imagem com os pezinhos de Bella. Na legenda, escreveu: "F A M I L I A".