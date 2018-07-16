José Loreto e Débora Nascimento comemoram três meses de Bella

O ator José Loreto compartilhou no Instagram uma foto de quando Bella tinha apenas 14 dias para comemorar os três meses da filha Crédito: Instagram / @joseloreto / @manudamasfotografia

O terceiro mês de vida de um bebê é considerado um marco no desenvolvimento infantil. A atriz Débora Nascimento e o ator José Loreto sabem bem disso e resolveram comemorar muito a data com a filha, Bella, que completou três meses neste sábado, 14.

Loreto foi o primeiro a colocar uma mensagem em seu Instagram. O ator compartilhou uma foto feita por Manu Damas quando a bebê tinha apenas 14 dias. "Amor para além da vida inteira", escreveu ele.

Já Débora usou a função Stories do seu perfil para falar sobre a data. "Final de Copa e estamos como? Amamentando! Com essa cara porque ontem Belinha completou trêss meses de muita alegria e amor", falou.

"E por que três meses de comemoração? Porque é um marco na vida dos pais, tudo muda, pelo menos é isso o que dizem. Será que ela vai dormir mais", completou a atriz.

A data também foi celebrada entre amigos no próprio sábado. Débora e Loreto comemoraram ao lado de Maíra Charken e seu filho, Gael, e a atriz Juliana Alves, que estava com a filha, Yolanda.

Maíra compartilhou algumas imagens da festinha e ainda fez votos de que a família continue muito feliz. "Meus amores, que essa mapaternidade seja amor do início ao fim e mais um pouco. Bella linda, parabéns!", escreveu.