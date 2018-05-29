José Loreto compartilha foto da filha e mulher: 'meus presentes'

O ator José Loreto compartilhou rara foto da sua filha, Bella, do seu relacionamento com a atriz Débora Nascimento Crédito: Instagram/José Loreto

O ator José Loreto publicou uma rara foto da sua filha com a atriz Débora Nascimento, Bella, que tem pouco mais de um mês de vida. Em post no Instagram no domingo, 27, Loreto compartilhou a foto elogiando Débora e Bella. "Meus presentes da vida", escreveu o ator, conhecido pelo seu papel como o lutador José Aldo no filme "Mais Forte que o Mundo".

Preservando a imagem de Bella neste início da vida, Loreto e Débora raramente postam fotos da filha nas redes sociais e quando o fazem, os seguidores do casal aproveitam para elogiar a atitude deles.

Em novembro de 2017, Loreto contou que ele e Débora não vão diferenciar o gênero dos brinquedos de Bella. "Por que uma menina não pode se fantasiar de Batman? E um menino de Branca de Neve? Eu era repreendido pelos meus pais quando pegava as bonecas das minhas irmãs", lembrou.