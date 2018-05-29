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José Loreto compartilha foto da filha e mulher: 'meus presentes'

O ator e sua esposa, a atriz Débora Nascimento, optaram por preservar a imagem de Bella

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 16:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2018 às 16:26
O ator José Loreto compartilhou rara foto da sua filha, Bella, do seu relacionamento com a atriz Débora Nascimento Crédito: Instagram/José Loreto
O ator José Loreto publicou uma rara foto da sua filha com a atriz Débora Nascimento, Bella, que tem pouco mais de um mês de vida. Em post no Instagram no domingo, 27, Loreto compartilhou a foto elogiando Débora e Bella. "Meus presentes da vida", escreveu o ator, conhecido pelo seu papel como o lutador José Aldo no filme "Mais Forte que o Mundo".
Preservando a imagem de Bella neste início da vida, Loreto e Débora raramente postam fotos da filha nas redes sociais e quando o fazem, os seguidores do casal aproveitam para elogiar a atitude deles.
Em novembro de 2017, Loreto contou que ele e Débora não vão diferenciar o gênero dos brinquedos de Bella. "Por que uma menina não pode se fantasiar de Batman? E um menino de Branca de Neve? Eu era repreendido pelos meus pais quando pegava as bonecas das minhas irmãs", lembrou.
Durante a gestação de Bella, José Loreto contou que sempre quis ser pai e apenas esperava o tempo de Débora para realizar o sonho. "Quando a Bella nascer, vou ter uma semana de licença e pronto, volto a trabalhar. Já ela terá de interromper a carreira, no auge, para dar à luz. É por uma razão mais do que especial, claro, porém o peso maior acaba sendo para ela", disse.

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