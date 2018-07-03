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TORCIDA

José Loreto compartilha foto da família torcendo para a seleção

O ator aparece com sua esposa, filha e pets vestidos com camisas da seleção brasileira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2018 às 16:46

Publicado em 03 de Julho de 2018 às 16:46

José Loreto e Débora Nascimento no programa Encontro com Fátima Crédito: Reprodução/TV Globo
O ator José Loreto compartilhou foto no Instagram com ele e sua família torcendo para o Brasil. A foto tem uma rara aparição de Bella, filha de Loreto com a também atriz Débora Nascimento, que vai fazer três meses no próximo dia 14 de julho. Preocupados com a exposição excessiva da filha, o casal está controlando o quanto da vida privada passam para o público.
"12 patas e 6 pés quentes aqui em casa!", escreveu o ator na legenda da foto no Instagram. A imagem mostra o casal, a pequena Bella e os pets da família assistindo ao jogo do Brasil contra o México pela Copa do Mundo, todos com a camisa 10 da seleção - inclusive os animais de estimação. Nos comentários, os seguidores de Loreto elogiaram a foto.
Durante a gestação de Bella, o ator contou que sempre quis ser pai e apenas esperava o tempo de Débora para realizar o sonho. "Quando a Bella nascer, vou ter uma semana de licença e pronto, volto a trabalhar. Já ela terá de interromper a carreira, no auge, para dar à luz. É por uma razão mais do que especial, claro, porém o peso maior acaba sendo para ela", disse na época.

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