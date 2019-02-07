Jordan teve ajuda psicológica após interpretar vilão em 'Pantera Negra'

07/02/2019 - Michael B Jordan em "Pantera Negra" Crédito: Divulgação

Michael B. Jordan declarou, em entrevista a Oprah Winfrey na terça-feira, 5, que precisou fazer terapia psicológica depois de interpretar o vilão Erik Killmonger no filme Pantera Negra.

O ator disse que a sua relação com o personagem foi muito intensa e que ficou um tempo isolado, "afastado do amor", para conseguir encenar a maldade. "Eu não queria amar. Queria estar solitário o máximo possível", explicou.