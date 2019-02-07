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Jordan teve ajuda psicológica após interpretar vilão em 'Pantera Negra'

O ator se isolou das pessoas e reconhece que todo o mundo precisa de terapia para desabafar

Publicado em 

07 fev 2019 às 20:54

Publicado em 07 de Fevereiro de 2019 às 20:54

07/02/2019 - Michael B Jordan em "Pantera Negra" Crédito: Divulgação
Michael B. Jordan declarou, em entrevista a Oprah Winfrey na terça-feira, 5, que precisou fazer terapia psicológica depois de interpretar o vilão Erik Killmonger no filme Pantera Negra.
O ator disse que a sua relação com o personagem foi muito intensa e que ficou um tempo isolado, "afastado do amor", para conseguir encenar a maldade. "Eu não queria amar. Queria estar solitário o máximo possível", explicou.
Segundo Jordan, essa atitude fez a sua vida profissional afetar a pessoal, levando-o a procurar ajuda. "Como homem, você não se sente pressionado para isso [assistência psicológica]. Eu realmente não imaginava fazer terapia, mas todo o mundo precisa conversar e desabafar", disse.

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