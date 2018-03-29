Jojo Todynho responde perguntas sobre aceitação corporal e relacionamentos

Luciana Gimenez abraça Jojo Todynho que participou do Luciana By Night Crédito: Divulgação/Rede TV

Durante participação no programa "Luciana By Night", da RedeTV!, nesta terça-feira, 27, a cantora Jojo Todynho revelou que está juntando dinheiro para fazer o curso de psicologia em uma universidade e aproveitou para dar conselhos à pessoas que fizeram perguntas para ela no programa.

"Sempre tive um corpão, agora deixei a gostosura vir mais à frente. Quem disse que magreza é sinal de saúde? Estou voltando a fazer academia, devo voltar para o muay thai, eu me cuido. As pessoas ficam numa cegueira por um padrão. Quem te ama não vai olhar para sua celulite, mas para a mulher que você é", disse Jojo quando perguntada sobre emagrecimento e aceitação corporal.