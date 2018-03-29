Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
FRANCA

Jojo Todynho responde perguntas sobre aceitação corporal e relacionamentos

'Sempre tive um corpão, agora deixei a gostosura vir mais à frente', disse a funkeira

Publicado em 28 de Março de 2018 às 21:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2018 às 21:17
Luciana Gimenez abraça Jojo Todynho que participou do Luciana By Night Crédito: Divulgação/Rede TV
Durante participação no programa "Luciana By Night", da RedeTV!, nesta terça-feira, 27, a cantora Jojo Todynho revelou que está juntando dinheiro para fazer o curso de psicologia em uma universidade e aproveitou para dar conselhos à pessoas que fizeram perguntas para ela no programa.
"Sempre tive um corpão, agora deixei a gostosura vir mais à frente. Quem disse que magreza é sinal de saúde? Estou voltando a fazer academia, devo voltar para o muay thai, eu me cuido. As pessoas ficam numa cegueira por um padrão. Quem te ama não vai olhar para sua celulite, mas para a mulher que você é", disse Jojo quando perguntada sobre emagrecimento e aceitação corporal.
>> Leia mais notícias do Divirta-se
"Não é porque você usa um short ou decote que podem passar a mão em você. A mulher tem que ter sua personalidade, não pode ser marcha de manobra, conduzida por outra pessoa. Tem que confiança. Respeito e confiança é tudo. Se não tiver, termina, porque a tendência é piorar. Vem as agressões verbais e a porrada. Se está desconfiada de algo, separa", defendeu, afirmando que as mulheres precisam saber a hora de sair de um relacionamento abusivo ou que não está dando certo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Você acorda no meio da madrugada? Entenda o que pode estar acontecendo
Renata Rasseli relata história de superação em entrevista no Caldeirão
Colunista de A Gazeta relata história de superação em entrevista no Caldeirão com Mion
Homem de 27 anos foi preso suspeito de tentativa de latrocínio em Guarapari
Assaltante é preso em Vila Velha após esfaquear e roubar vítima em Guarapari

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados