Jojo Todynho rebate críticas: 'Mulher é mais que peito e bunda'

A funkeira Jojo Todynho, que recentemente laçou "Que Tiro Foi Esse", postou uma foto em que aparece de maiô na noite deste domingo (14). Ela tem recebido críticas pela forma com que surge com os seios mais à mostra e aproveitou a oportunidade para dar um recado aos que a criticam: "Mulher é muito mais que peito e bunda. Respeita nossa história."

Na foto, a atriz Heloisa Perisse manifestou solidariedade à cantora: "Uhuuu", escreveu. Veja o post:

Jojo tem recebido muitas acusações de ser louca, e rebateu as afirmações: "Loucos são aqueles que sustentam um relacionamento falido, que pagam prestação de carro de luxo enquanto devem aluguel [...] Eu sou de verdade e autêntica e isso não é para qualquer um não. Sou feliz do meu jeito e goste de mim assim. Caso contrário, viva sua vida e esqueça a minha."