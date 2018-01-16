TRETA

Jojo Todynho rebate atriz: 'Não fale do que não viveu na comunidade'

Funkeira explica o significado da frase 'Que Tiro Foi Esse?', título de seu hit
Redação de A Gazeta

16 jan 2018 às 20:07

Publicado em 16 de Janeiro de 2018 às 20:07

Joana Balaguer e Jojo Todynho: indiretas na internet Crédito: Reprodução
Após a atriz Joana Balaguer ter publicado um desabafo criticando a música Que Tiro Foi Esse?, a cantora Jojo Todynho resolveu se pronunciar a respeito de críticas em seu Instagram. Apesar de não citar o nome de Joana, muitas pessoas acreditam tratar-se de uma indireta.
"Vamos parar de gracinha? Primeiramente, não fale o que você não viveu dentro de uma comunidade. Eu jamais faria música incitando, incentivando a violência", começou.
Em seguida, continuou a explicação: "Aprenda a traduzir as coisas. Todo mundo sabe que a música Que Tiro Foi Esse? é aquela coisa: 'C..., essa roupa tá linda, que tiro! desmaiei!"
"Não abre a boca amor, se for falar besteira. Não abre a boca pra falar o que não sabe. Procure saber", concluiu.
Na última segunda-feira, 15, Joana Balaguer havia tentado justificar suas críticas, quando reclamou de uma suposta violência contida na música, e o fato de ela ser reproduzida até mesmo em ambientes infantis.
"Tão me falando que é tiro de amor, tipo que 'chegou lacrando', só que o que me incomoda não é a música. O que me incomodou foram os vídeos das pessoas fingindo que estão morrendo, levando um tiro. Eu fico imaginando os pais que perderam já filhos ou entes queridos por bala perdida, por algum tiro, e veem pessoas assim, levando tiro quando a gente quer paz, a gente não quer arma, não quer nada", comentou a atriz.

