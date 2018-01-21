Jojo Todynho mostra vídeo dela aos 15 anos cantando funk na escola

Jojo Todynho faz sucesso com seu hit "Que tiro foi esse" Crédito: Reprodução/ Instagram

Sucesso com o funk "Que tiro foi esse?", Jojo Todynho compartilhou com os fãs e seguidores um vídeo de cinco anos atrás, quando ela tinha 15 anos e já cantava funk no pátio da escola. Nas imagens, a carioca de Bangu, Zona Oeste do Rio, aparece com roupa de colegial apresentando um número musical de um programa chamado por ela de "The voice Cepejinha".

"Para quem não me conhece, meu nome é Jordana, sou cantora e apresentadora", diz ela, referindo-se ao seu nome de batismo, Jordana Gleise de Jesus Menezes.

Em seguida, Jojo apresenta as amigas "juradas" e solta a voz, cantando uma paródia do funk "Quadradinho de oito", do Bonde dos Maravilhas.

Na letra, ela diz que não está com disposição de ir para a escola e avisa que vai "tacar o terror na aula do Alfredão". "O Bonde da Cepejinha é a nova sensação...", diz o refrão.