Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Talentosa

Jojo Todynho mostra vídeo dela aos 15 anos cantando funk na escola

Na letra, ela diz que não está com disposição de ir para a escola
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jan 2018 às 00:14

Publicado em 21 de Janeiro de 2018 às 00:14

Jojo Todynho faz sucesso com seu hit "Que tiro foi esse" Crédito: Reprodução/ Instagram
Sucesso com o funk "Que tiro foi esse?", Jojo Todynho compartilhou com os fãs e seguidores um vídeo de cinco anos atrás, quando ela tinha 15 anos e já cantava funk no pátio da escola. Nas imagens, a carioca de Bangu, Zona Oeste do Rio, aparece com roupa de colegial apresentando um número musical de um programa chamado por ela de "The voice Cepejinha".
"Para quem não me conhece, meu nome é Jordana, sou cantora e apresentadora", diz ela, referindo-se ao seu nome de batismo, Jordana Gleise de Jesus Menezes.
Em seguida, Jojo apresenta as amigas "juradas" e solta a voz, cantando uma paródia do funk "Quadradinho de oito", do Bonde dos Maravilhas.
Na letra, ela diz que não está com disposição de ir para a escola e avisa que vai "tacar o terror na aula do Alfredão". "O Bonde da Cepejinha é a nova sensação...", diz o refrão.
O vídeo antigo de Jojo na época da escola já tem mais de um milhão de visualizações em menos de 24 horas. Assista abaixo:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Yamaha investe em ações voltadas à segurança no trânsito
Imagem de destaque
Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa
Imagem de destaque
Leandro passa mal e recebe atendimento no BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados