Jojo Todynho lamenta não poder namorar após lipoescultura

Jojo Todynho Crédito: Instagram/Jojo Todynho

Jojo Todynho resolveu investir mais na beleza. A dona dos seios fartos que fazem sucesso na mídia passou por uma lipoescultura nos últimos dias.

Nas redes sociais, a funkeira tem reclamado do pós-operatório e mostrou que tem recebido total suporte de seu namorado MC Renan Pitbull. "Tão bonitinho. Deu banho na paciente. Está limpando a casinha antes de ir trabalhar. Negócio de 15 dias não aguento", disse ela.

A funkeira não estava satisfeita com seu corpo e resolveu tirar algumas gorduras localizadas, assim como deu uma repaginada em seu bumbum. "Ninguém reduziu medida. Continuo gorda, continuo a mesma coisa. Tirei gordurinhas das costas e botei no bumbum porque queria usar meus cropets PP e fica embolando. Então deixei as costas retinhas", se explicou a funkeira. A dona do hit Que Tiro Foi Esse continuou se explicando.

"As pessoas falam: 'que hiprocrisia, ela se ama '. Eu me amo do jeito que eu sou. Não é por que eu me amo que vou continuar com o cabelo da mesma forma, a sobrancelha do mesmo jeito. Se amar é se aceitar e conduzir a vida do que jeito que você quer. Você tem o livre arbítrio e tem o direito de fazer o que quiser com seu corpo", disparou.