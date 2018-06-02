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Jojo Todynho lamenta não poder namorar após lipoescultura

Cantora também aproveitou para falar de auto estima em discussão com internautas

Publicado em 02 de Junho de 2018 às 17:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2018 às 17:08
Jojo Todynho Crédito: Instagram/Jojo Todynho
Jojo Todynho resolveu investir mais na beleza. A dona dos seios fartos que fazem sucesso na mídia passou por uma lipoescultura nos últimos dias.
Nas redes sociais, a funkeira tem reclamado do pós-operatório e mostrou que tem recebido total suporte de seu namorado MC Renan Pitbull. "Tão bonitinho. Deu banho na paciente. Está limpando a casinha antes de ir trabalhar. Negócio de 15 dias não aguento", disse ela.
A funkeira não estava satisfeita com seu corpo e resolveu tirar algumas gorduras localizadas, assim como deu uma repaginada em seu bumbum. "Ninguém reduziu medida. Continuo gorda, continuo a mesma coisa. Tirei gordurinhas das costas e botei no bumbum porque queria usar meus cropets PP e fica embolando. Então deixei as costas retinhas", se explicou a funkeira. A dona do hit Que Tiro Foi Esse continuou se explicando.
"As pessoas falam: 'que hiprocrisia, ela se ama'. Eu me amo do jeito que eu sou. Não é por que eu me amo que vou continuar com o cabelo da mesma forma, a sobrancelha do mesmo jeito. Se amar é se aceitar e conduzir a vida do que jeito que você quer. Você tem o livre arbítrio e tem o direito de fazer o que quiser com seu corpo", disparou.
 

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