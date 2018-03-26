Jojo Todynho fala de namorado secreto: 'É com ele que vou casar'

Jojo Todynho sempre consegue um "buraco" na agenda para encontrar com o namorado. Ela tem um relacionamento com um rapaz desde antes do estouro com "Que Tiro Foi Esse?", mas prefere manter a identidade do pretendente em segredo. Tenho o meu boyzinho, mas tem coisas que precisam ser mantidas na reserva. No dia em que formos flagrados por um paparazzo, tudo bem, mas até lá prefiro não expor, garante.