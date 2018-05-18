Jojo Todynho cochila durante entrevista no Espírito Santo

Jojo Todynho movimentou o Exagerado, no Pavilhão de Carapina Crédito: Adessandro Reis/Adriana Jenner Assessoria

Depois de uma turnê exaustiva pela Europa e Estados Unidos, Jojo Todynho veio direto para o Espírito Santo. Mesmo cansada, a intérprete de "Que Tiro Foi Esse?" movimentou o Pavilhão de Carapina, nesta quinta-feira (18). Porém, o cansaço chegou e Jojo tirou um rápido cochilo durante as entrevistas feitas no Exagerado, mas com bom humor tirou a gafe de letra.

A cantora marcou presença num talk show onde falou de moda e de sua vida. Bastante assediada, ela tirou fotos com os funcionários da casa e recebeu todo mundo de braços abertos.

No bate papo com Victor de Castro, organizador do evento, a cantora sugeriu que assista ao filme "Quarto de Guerra", e completou: "Quando tive minha confiança apenas em Deus, minha vida mudou em uma proporção... foi uma limpa!".

Até política fez parte da pauta do talk show, com Jojo lacrando mais uma vez. " A mudança tem que começar no nosso lar. Não adianta eu comprar um sofá novo e jogar o velho no rio".

Em certo momento, o público começou a cantar refrões de suas músicas, deixando a artista feliz da vida.

Jojo e seu empresário Batata foram embora direto para o aeroporto, com uma sacola imensa de presentes que ganhou dos lojistas expositores.

Jojo Todynho durante talk show Crédito: Adessandro Reis/Adriana Jenner Assessoria

EXAGERADO

O outlet Exagerado, realizado no Pavilhão de Carapina, na Serra, termina neste sábado (19), com Xepa Exagerado trazendo preços menores ainda nas coleções.

São 200 expositores e mais de 300 marcas com preços especiais, em 18 mil metros quadrados de evento. A procura é tamanha que teve caravanas vindo do interior para clientes passarem o dia em compras.