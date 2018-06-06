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Joias de Diana devem ser divididas entre Meghan e Kate, diz especialista

Especialista em joias da realeza considera que a família real estava esperando os netos se casarem para fazer a partilha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2018 às 17:08

Publicado em 06 de Junho de 2018 às 17:08

É possível que as joias da princesa Diana sejam mais vistas de agora em diante nos pulsos, pescoço, dedos e orelhas de Meghan Markle e Kate Middleton. De acordo com Ella Kay, especialista em joias da realeza e que escreve sobre o tema no blog "The Court Jeweller", a família real estava esperando William e Harry se casarem para, então, partilhar a herança da princesa com as duquesas.
Não há, porém, um confirmação sobre isso e, dificilmente haverá. "As vontades da realeza são secretas", disse Ella ao site Good Housekeeping. "Eles não tornam público", completou, afirmando que não será possível saber o que realmente acontecei.
A decisão de esperar pelo casamento deles daria às mulheres dos príncipes uma coleção considerável de joias. Meghan Markle usou um anel que pertencia à Diana na recepção privada após seu casamento com Harry. O anel de noivado dela também tinha diamantes que pertenciam à mãe do noivo.
Entre as várias joias de Diana, a especialista espera ver uma especificamente. "Uma safira rodeada de diamantes, como o anel de noivado de Kate. A rainha deu a ela (Diana) como presente de casamento", explicou Ella Kay.
Princesa Diana, em abril de 1986, usa colar de pérolas com pedra de safira Crédito: Tim Graham/CORBIS em dianasjewels.net

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