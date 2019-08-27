Joelma é vista plantando árvores de madrugada

Se você topar com a cantora Joelma pelas ruas de São Paulo de madrugada não precisa se assustar. É que a bonita está fazendo parte de uma ação para incentivar às pessoas a cuidar do meio ambiente.
Em vídeo divulgado pelo colunista Leo Dias, a loira surge colocando algumas mudas nos canteiros de uma rua e atraindo algumas pessoas que se questionavam sobre a atitude da ex-Calypso.
Ao colunista, a assessoria de imprensa de Joelma revelou que o cuidado ao meio ambiente faz parte do cotidiano da artista e que não é a primeira vez que ela plantou árvores por aí.
"Ela quis plantar. Fez para incentivar às pessoas a cuidar da natureza. Ela está acostumada a fazer plantações. Achou bacana e fez isso ontem. Ela plantou ontem, mas é um hábito que ela já tem. A Joelma adora contato com a natureza", disse a assessoria, em nota enviada a Leo Dias.