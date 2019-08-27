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Ação de incentivo

Joelma é vista plantando árvores de madrugada

Não é a primeira vez que a cantora plantou umas árvores por aí e ação faz parte de um projeto maior de preservação do meio ambiente, segundo explicou a assessoria da loira ao colunista Leo Dias

Publicado em 27 de Agosto de 2019 às 13:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2019 às 13:01
Crédito: Reprodução/Instagram @joelmareal
Se você topar com a cantora Joelma pelas ruas de São Paulo de madrugada não precisa se assustar. É que a bonita está fazendo parte de uma ação para incentivar às pessoas a cuidar do meio ambiente
Em vídeo divulgado pelo colunista Leo Dias, a loira surge colocando algumas mudas nos canteiros de uma rua e atraindo algumas pessoas que se questionavam sobre a atitude da ex-Calypso
Ao colunista, a assessoria de imprensa de Joelma revelou que o cuidado ao meio ambiente faz parte do cotidiano da artista e que não é a primeira vez que ela plantou árvores por aí.
"Ela quis plantar. Fez para incentivar às pessoas a cuidar da natureza. Ela está acostumada a fazer plantações. Achou bacana e fez isso ontem. Ela plantou ontem, mas é um hábito que ela já tem. A Joelma adora contato com a natureza", disse a assessoria, em nota enviada a Leo Dias. 

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