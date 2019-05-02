Joe Jonas e Sophie Turner, de "Game of Thrones", se casam em Las Vegas

Sophie Turner e Joe Jonas Crédito: Reprodução/Internet

A atriz Sophie Turner, 23, da aclamada série "Game of Thrones", e o músico Joe Jonas, 29, da banda Jonas Brothers, se casaram em Las Vegas, após a premiação Billboard Music Awards, na noite desta quarta-feira (1°).

A notícia sobre o casamento começou a circular nas redes sociais depois de o DJ Diplo publicar em seu Stories do Instagram imagens dos dois na Capela L'Amour dentro da Little White Chapel, conhecida como "a Igreja de Elvis Presley". Em um dos vídeos, o músico mostra a atriz e o cantor entrando na capela com a seguinte mensagem: "Vou passar nesse casamento bem rápido".

Em outro vídeo, o músico mostra a entrada de Sophie com um véu e um buquê de flores com legenda: "amor verdadeiro". Na mesma imagem dá para ver Joe Jonas e um imitador de "Elvis Presley" esperando pela noiva para realizar a cerimônia.

Ao se aproximar do altar, Sophie ergue o braço com o buquê e comemora embalada pelo som da capela. Todas essas imagens foram captadas e divulgadas nas redes sociais de Diplo. De acordo com a People, o casal havia solicitado uma licensa de casamento no início desta quarta em Clark County, Nevada.

"Podemos confirmar que Sophie e Joe se casaram em Las Vegas na noite passada", disse um representante de Sophie Turner à People e ao canal CNN.

ROMANCE

O casal começou a namorar em novembro de 2016 depois que Joe Jonas mandar mensagens diretas para o Instagram de Sophie, seguindo sugestões de amigos em comum que eles deveriam conhecer. Em dezembro de 2016, uma fonte disse à revista People que eles estavam em um relacionamento exclusivo.

Em outubro de 2017, Joe Jonas pediu a atriz em casamento. Em março passado, o cantor já havia comentado que ele e Sophie Turner estavam planejando se casar ainda neste ano. "Vamos ter um casamento de verão, pelo qual estou ansioso", disse Jonas ao participar do programa The Late Late Show com James Corden. "Vai ser muito divertido."

Logo depois dessa entrevista de Joe Jonas, Sophie Turner afirmou que eles desejavam um casamento mais íntimo. "Estamos tentando manter o casamento o mais discreto possível, então é mais uma coisa íntima", disse a atriz, em entrevista à publicação Harper's Bazaar.

Sophie também afirmou que Maisie Williams, que é uma de suas principais amigas e que atua com ela em 'Got', seria sua dama de honra. Na cerimônia realizada em Las Vegas não dá para saber se Maisie participou do casamento.