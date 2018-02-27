Joaquim Lopes aparece irreconhecível após mudança de visual

O ator Joaquim Lopes publicou uma foto em que aparece irreconhecível em seu Instagram nesta segunda-feira, 26. O visual barbudo e cabeludo fez com que até mesmo o padre Fábio de Melo brincasse na foto: "Jesus!".
"Prova da caracterização! Olegário! Tamo chegando", escreveu Joaquim, em alusão ao personagem que deve viver na próxima novela das seis, Orgulho e Paixão. Em outra publicação, comentou sobre o papel: "Se malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só por malandragem".
Joaquim está longe das novelas desde Império, em 2014. Desde então, ficou conhecido do público como apresentador do Vídeo Show.