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NOVELA

Joaquim Lopes aparece irreconhecível após mudança de visual

Longe dos folhetins desde 'Império', ator está escalado para 'Orgulho e Paixão'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2018 às 16:47

Publicado em 27 de Fevereiro de 2018 às 16:47

Joaquim Lopes faz teste de caracterização para personagem de novela Crédito: Instagram / Joaquim Lopes
O ator Joaquim Lopes publicou uma foto em que aparece irreconhecível em seu Instagram nesta segunda-feira, 26. O visual barbudo e cabeludo fez com que até mesmo o padre Fábio de Melo brincasse na foto: "Jesus!".
"Prova da caracterização! Olegário! Tamo chegando", escreveu Joaquim, em alusão ao personagem que deve viver na próxima novela das seis, Orgulho e Paixão. Em outra publicação, comentou sobre o papel: "Se malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só por malandragem".
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Joaquim está longe das novelas desde Império, em 2014. Desde então, ficou conhecido do público como apresentador do Vídeo Show.

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