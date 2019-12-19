Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde

João Zoli é internado com diagnóstico de três úlceras

Cantor afirmou que deverá ficar em observação por três dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2019 às 14:17

Publicado em 19 de Dezembro de 2019 às 14:17

João Zoli está internado. Cantor e filho de Claudio Zoli foi diagnosticado com três úlceras Crédito: Instagram/@joaozoli
O cantor João Zoli, 26, foi internado na madrugada desta quarta-feira (18) e deverá permanecer em observação por alguns dias, após ter sido diagnosticado com três úlceras. Nas redes sociais, ele afirmou que já está sendo medicado e agradeceu aos fãs pelo carinho. 
Zoli não informou em que cidade está, mas disse que chegou ao hospital por volta das 2h desta quarta, passando mal, e, por volta das 5h, acabou vomitando sangue. "Foi um pouco mais sério do que eu pensava. Tive que fazer uma endoscopia e descobri que tenho três úlceras", afirmou ele. 

Veja Também

Maurício Mattar sofre infarto e é internado em hospital de Bauru

Bruno Gagliasso é internado no RJ para retirada de cisto na tireoide

'Estou vivo!', comemora Agnaldo Timóteo após ficar meses internado

A expectativa é que o artista permaneça internado por três dias. "Não sei como isso aconteceu, mas aconteceu. Também fui pego de surpresa", afirmou. 
No início da semana, Gabi Prado anunciou o fim do namoro dos dois, também por meio de suas redes sociais: "Nossas vidas tomaram rumos diferentes e optamos por não continuar mais. Deus tem planos em nossas vidas e temos que aceitar porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós'', declarou ela. 
João Zoli e Gabi Prado iniciaram o namoro durante a edição de 2018 de A Fazenda (Record). Eles chegaram a termina em junho deste ano, mas acabaram reatando após cerca de um mês.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados