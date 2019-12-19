João Zoli é internado com diagnóstico de três úlceras

João Zoli está internado. Cantor e filho de Claudio Zoli foi diagnosticado com três úlceras Crédito: Instagram/@joaozoli

O cantor João Zoli, 26, foi internado na madrugada desta quarta-feira (18) e deverá permanecer em observação por alguns dias, após ter sido diagnosticado com três úlceras. Nas redes sociais, ele afirmou que já está sendo medicado e agradeceu aos fãs pelo carinho.

Zoli não informou em que cidade está, mas disse que chegou ao hospital por volta das 2h desta quarta, passando mal, e, por volta das 5h, acabou vomitando sangue. "Foi um pouco mais sério do que eu pensava. Tive que fazer uma endoscopia e descobri que tenho três úlceras", afirmou ele.

A expectativa é que o artista permaneça internado por três dias. "Não sei como isso aconteceu, mas aconteceu. Também fui pego de surpresa", afirmou.

No início da semana, Gabi Prado anunciou o fim do namoro dos dois, também por meio de suas redes sociais: "Nossas vidas tomaram rumos diferentes e optamos por não continuar mais. Deus tem planos em nossas vidas e temos que aceitar porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós'', declarou ela.