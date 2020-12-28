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Folha de São Paulo

Jessie J acorda sem audição e descobre doença na véspera do Natal

Parece que tem alguém querendo sair de dentro da minha orelha, disse a cantora que tem a Síndrome de Ménière
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2020 às 16:17

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 16:17

A cantora Jessie J descobriu que sofre da Síndrome de Ménière Jessie J descobriu que sofre da Síndrome de Ménière
A cantora Jessie J descobriu que sofre da Síndrome de Ménière Jessie J descobriu que sofre da Síndrome de Ménière Crédito: Instagram/ @jessiej
A cantora Jessie J, 32, contou, por meio de suas redes sociais, que acordou na véspera de Natal "completamente surda do ouvido direito" e sem conseguir "andar em linha reta". Diante da situação, ela foi hospitalizada e recebeu o diagnóstico de síndrome de Ménière.
"Quando canto alto, parece que há alguém tentando sair do meu ouvido. Estou assistindo à série 'O Gambito da Rainha' com o dedo na orelha. Vi o primeiro episódio quatro vezes porque tenho zero foco e parece que alguém ligou um secador de cabelo dentro do meu ouvido", escreveu ela.
A síndrome de Ménière ocorre quando há uma concentração de líquido no labirinto, uma estrutura do ouvido interno responsável pelo equilíbrio do corpo. Os sintomas são tonturas, náuseas, zumbido e perda auditiva.
Apesar do susto, Jessie J disse que já estava se sentindo melhor após ser medicada. "Agora é a primeira vez que consigo cantar e aguentar. Poderia ser muito pior. Na véspera de Natal, eu estava no hospital e perguntei: 'O que está acontecendo?'. Mas recebi o remédio certo, então estou me sentindo muito melhor."

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