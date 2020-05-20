Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coronavírus

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez adiam planos de casar e ter mais filhos

Cantora e o noivo iriam subir ao altar em cerimônia de luxo na Itália
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2020 às 10:59

Publicado em 20 de Maio de 2020 às 10:59

Jennifer Lopez, Alex Rodriguez e filhos
Jennifer Lopez, Alex Rodriguez e filhos Crédito: Instagram/@jlo
A pandemia do novo coronavírus fez com que Jennifer Lopez e Alex Rodriguez adiassem alguns planos importantes para a vida do casal, como uma cerimônia luxuosa que ocorreria na Itália para celebrar o casamento no próximo verão. As informações são do tabloide National Enquirer, que também revela que os planos de Jennifer e o namorado foram adiadas para 2021.
Em março do ano passado, Alex deu um anel com uma grande pedra de diamante para a amada no valor de R$ 3,8 milhões e a pediu em casamento. Eles estão juntos há pouco mais de dois anos.

Veja Também

Idade de Jennifer Lopez é tema do Super Bowl mais buscado no Brasil

Shakira e Jennifer Lopez chocam fãs com show histórico no Super Bowl

Jennifer Lopez troca de look no Globo de Ouro após vestido virar piada

Além dos planos para o matrimônio, Jennifer e Alex gostariam de ter um filho juntos. Aos 50 anos de idade, a cantora pensava em uma barriga de aluguel para realizar o sonho.
Os noivos já têm filhos de outros casamentos.
A cantora tem os gêmeos Emme e Max, de nove anos, e o jogador de beisebol também já foi casado e tem duas meninas, Natasha, de 12 anos, e Ella, de nove.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro diz que Moraes vai desequilibrar eleições a partir do STF
Imagem de destaque
Idoso é agredido após carro atropelar cavalo na ES 315 em Boa Esperança
Deputado federal Gilson Daniel
Deputado do ES é derrotado e petista será novo ministro do TCU

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados