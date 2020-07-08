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205 m²

Jennifer Lopez compra casa ecológica nos EUA por US$ 1,3 milhão

Imóvel, movido a energia solar, tem cerca de 205 m² e oferece três quartos, fachada de inspiração colonial espanhola e painéis no teto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2020 às 08:10

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 08:10

A artista Jennifer Lopez
A artista Jennifer Lopez Crédito: Reprodução/Instagram @jenniferlopezshow
A cantora Jennifer Lopez, 50, comprou um imóvel movido a energia solar em Los Angeles por US$ 1,35 milhão (cerca de R$ 7,1 milhões). A casa, datada de 1948, está localizada no bairro de Encino, e foi comprada há cerca de um mês, segundo documentos de registro da propriedade obtidos pela revista norte-americana Variety.

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O imóvel tem cerca de 205 m² e oferece três quartos, fachada de inspiração colonial espanhola e painéis solares no teto. Há ainda uma grande sala em formato de "L" com lareira, uma cozinha recém-reformada, escritório conectado à garagem e uma suíte master.

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