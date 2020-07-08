Jennifer Lopez compra casa ecológica nos EUA por US$ 1,3 milhão

A cantora Jennifer Lopez, 50, comprou um imóvel movido a energia solar em Los Angeles por US$ 1,35 milhão (cerca de R$ 7,1 milhões). A casa, datada de 1948, está localizada no bairro de Encino, e foi comprada há cerca de um mês, segundo documentos de registro da propriedade obtidos pela revista norte-americana Variety.
O imóvel tem cerca de 205 m² e oferece três quartos, fachada de inspiração colonial espanhola e painéis solares no teto. Há ainda uma grande sala em formato de "L" com lareira, uma cozinha recém-reformada, escritório conectado à garagem e uma suíte master.