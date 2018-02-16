Jennifer Aniston se divorcia de Justin Theroux

Jennifer Aniston e Justin Theroux estão separados Crédito: Reprodução

Jennifer Aniston anunciou que não está mais casada com Justin Theroux, ator com quem estava desde agosto de 2015. De acordo com a revista "People", o anúncio foi feito por meio de um porta-voz da atriz: "Em um esforço para reduzir qualquer especulação adicional, nós decidimos anunciar nossa separação. Esta decisão foi mútua e feita amavelmente ao fim do último ano. Nós somos dois melhores amigos que decidiram deixar de ser um casal, mas continuar nossa amizade", disse a atriz, que ganhou fama ao participar do seriado "Friends".

"Normalmente nós fazemos isso de forma privada, mas dado que a indústria das fofocas não consegue resistir à oportunidade de especular e inventar, nós quisemos contar a verdade diretamente. Todo o resto que for impresso sobre nós, não vem diretamente de nós, é a narrativa ficcional de outra pessoa. Acima de tudo, estamos determinados em manter o profundo respeito e amor que temos um pelo outro", concluiu Jennifer.