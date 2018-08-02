Jennifer Aniston diz 'fantasiar' a volta de Friends

Não é de hoje que séries clássicas voltam ao ar depois de canceladas. Foi o caso, por exemplo, de Prison Break e Sex and the City. Essa tendência de Hollywood é o sonho de alguns artistas, como Jennifer Aniston, que interpretou Rachel Green em Friends.
A atriz norte-americana confessou à revista InStyle na quarta-feira, 1º, que fantasia a volta do seriado. "Foi realmente o maior trabalho que já fiz. Eu não sei como seria hoje, mas você nunca sabe. Muitas séries estão sendo reiniciadas com sucesso", afirmou.
Jennifer revelou que Matt LeBlanc, intérprete de Joey Tribbiani em Friends, não tem interesse em discutir o assunto, mas poderia convencer o ator. Caso não desse certo, ela sugeriu uma volta sem ele, só que em outra sitcom. "Nós apenas daríamos um tempo e então Lisa [Kudrow], Courtney [Cox] e eu recomeçaríamos The Golden Girls, para passarmos nossos últimos anos juntas em móveis de vime", brincou. The Golden Girls (Supergatas, no Brasil) foi um seriado de televisão exibido de 1985 a 1992.
Com dez temporadas e muitos prêmios, Friends se tornou um ícone da cultura popular entre 1994 e 2004.