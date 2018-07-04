POLÊMICA

Jean-Claude Van Damme é criticado por comentários machistas em programa francês

O ator de filmes de ação disse que mulheres deveriam cuidar dos filhos enquanto homens trabalham

Publicado em 04 de Julho de 2018 às 20:52

Redação de A Gazeta

O ator Jean-Claude Van Damme Crédito: Instagram/Jean-Claude Van Damme
O ator Jean-Claude Van Damme foi criticado nas redes sociais após fazer comentários machistas durante participação no programa On n'est pas couché, da emissora francesa France 2, no sábado, 30. Em debate com a ministra de igualdade de gênero francesa Marlène Schiappa, Van Damme interrompeu a fala da ministra e disse acreditar que mulheres deveriam cuidar dos filhos, enquanto o homem trabalha para trazer dinheiro para casa.
"O que você está fazendo é mansplaining, quando um homem interrompe uma mulher para explicar algo que ele acha que conhece melhor", disse a ministra, sob aplausos da plateia. "De acordo com sua teoria, se um homem casa com outro homem ou uma mulher casa com uma mulher, quem deve trabalhar?", perguntou Marlène ao ator.
"Homens se casam com outros homens? Homens se casam, mulheres se casam, cachorros se casam. Todos estão se casando e todos estão se divorciando", ironizou Van Damme.
"Esse comentário me choca. Há pessoas que apanham e são insultadas porque são homossexuais. Precisamos apoiá-los ao invés de ridicularizá-los dizendo que são como cachorros", falou Marlène, lembrando que naquele final de semana aconteceria a Parada do Orgulho LGBT em Paris.

