Jay-Z lança animação de Blue Ivy cantando rap

Jay Z e a filha, Blue Ivy Crédito: Reprodução/Instagram @jayzfanspot

Blue Ivy Carter, filha mais velha de Jay-Z e Beyoncé, completou seis anos de idade no último domingo, 7. Para comemorar a data, o rapper lançou uma animação na plataforma Tidal da garota cantando trechos da música "Blue's Freestyle/We Family", faixa extra do último álbum do rapper, "4:44".

Na animação, Blue Ivy está fazendo uma apresentação de balé em sua escola quando desiste de dançar e começa a cantar, deixando seus pais chocados, mas depois orgulhosos. A animação também conta com seus irmãos mais novos, os gêmeos Rumi e Sir.