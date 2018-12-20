Jay Z é o músico mais rico dos Estados Unidos, segundo lista da Forbes

20/12/2018 - O rapper Jay-Z é o músico mais rico dos Estados Unidos em 2018 Crédito: Instagram/@jayzmrcarter

O rapper Jay Z é o músico mais rico da América, segundo a revista Forbes. Ele é o quinto da lista de celebridades que começa com o cineasta George Lucas, 74, criador de saga Star Wars. Sua fortuna de US$ 900 milhões (cerca de R$ 3 bilhões) empata com a empresária e socialite Kylie Jenner.

Em 2010, ele já havia dado uma entrevista à revista americana dizendo que é possível sim fazer dinheiro com música. "Quando você está no estúdio, você é um artista, você faz música. Quando você termina esse trabalho, você o coloca no mercado. Não acho que há algo errado nisso. Na verdade, não há nada de errado nisso", afirmou Jay Z.

Segundo a revista, a fortuna do rapper cresceu no último ano por ter participação em diversas companhias, como a gigante do entretenimento Roc Nation, o serviço de streaming de música Tidal e as empresas de bebidas Armand de Brignac e D'Ussé.

Jay Z ainda amplia sua fortuna em parceria com a mulher. Neste ano, ele e Beyoncé, 37, que formam a dupla The Carters, embolsaram US$ 253,5 milhões (R$ 936 milhões), segundo a revista americana Billboard.

A maratona dos artistas com a sequência da turnê anterior On The Run começou no dia 6 de junho, no País de Gales, e foi encerrada no dia 4 de outubro, em Seattle. Foram 48 apresentações em estádios em apenas quatro meses, com shows que passaram pela Europa e Estados Unidos. O show mais rentável do casal foi em Atlanta, que ocorreu em agosto. A bilheteria arrecadou US$ 14 milhões (R$ 51 milhões).

A LISTA DE CELEBRIDADES

Os números na lista da revista Forbes são estimativas baseadas nas propriedades, obras de arte e ações de empresas, conhecidas, das celebridades, entre outros bens. A reportagem não confirmou os dados de forma independente.