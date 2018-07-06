Izabel Goulart anuncia noivado com goleiro da seleção da Alemanha

A modelo brasileira Izabel Goulart anunciou em seu Instagram que vai se casar com Kevin Trapp, goleiro reserva da seleção da Alemanha na Copa do Mundo.

"Próxima de ser a sra. Trapp. Você tem a certeza que é para sempre quando aquela pessoa muda a sua vida em todos os sentidos e te faz infinitamente feliz", escreveu Izabel, publicando um vídeo mostrando sua aliança e um beijo do casal.