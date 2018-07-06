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Amor

Izabel Goulart anuncia noivado com goleiro da seleção da Alemanha

Casal compartilhou vídeo nas redes sociais

Publicado em 06 de Julho de 2018 às 12:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2018 às 12:03
A modelo brasileira Izabel Goulart anunciou em seu Instagram que vai se casar com Kevin Trapp, goleiro reserva da seleção da Alemanha na Copa do Mundo.
"Próxima de ser a sra. Trapp. Você tem a certeza que é para sempre quando aquela pessoa muda a sua vida em todos os sentidos e te faz infinitamente feliz", escreveu Izabel, publicando um vídeo mostrando sua aliança e um beijo do casal.
O jogador do Paris Saint-Germain também publicou o mesmo vídeo e disse não ter "palavras para descrever um momento tão mágico". Cada um ainda fez questão de escrever "Te amo" na língua do parceiro na publicação.

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