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Iza diz que enfrentou fila para comprar ingresso de Sandy e Junior

"Eu mandei um áudio para a Sandy falando: 'Já estou aqui na fila comprando os ingressos.' E ela respondeu: 'Eu não acredito que você comprou", disse a cantora

Publicado em 

26 mar 2019 às 12:20

Publicado em 26 de Março de 2019 às 12:20

Entre os artistas que não saem da playlist de Iza, estão desde Rihanna até Sandy e Junior. Fã dos filhos de Xororó, a cantora carioca de 21 anos revelou à reportagem que ficou na fila para comprar ingressos para um dos shows da nova turnê dos irmãos, "Nossa História".
Crédito: Reprodução/Instagram @iza
"Eu mandei um áudio para a Sandy falando: 'Já estou aqui na fila comprando os ingressos.' E ela respondeu: 'Eu não acredito que você comprou. Você é muito virginiana, muito organizada'", contou Iza, que no ano passado gravou com Sandy a música "Eu Só Preciso Ser"
Os irmãos farão dez shows em dez capitais do país e a venda dos ingressos foi marcada por muitas filas. Quem entrava na fila online chegava a visualizar mensagens do tipo "Número de usuários na sua frente: 183.368". A dupla até já anunciou dois shows extras, um em São Paulo e um no Rio. 
Iza afirma que se organizou para garantir o seu lugar no show, mas diz que conseguir um ingresso "foi sorte". A cantora se prepara para estrear como apresentadora na TV aberta na segunda temporada do programa Só Toca Top, que começa a ser exibido neste sábado (30) na Globo.
Ela fará par com Toni Garrido, vocalista da banda de reggae brasileira Cidade Negra, e receberá no palco cantores como Naiara Azevedo, Belo e a banda Skank.
Como fã de Sandy e Junior, Iza afirma que se pudesse trazer qualquer artista para o programa, seria a dupla. Sobre o novo programa, ela diz estar se sentindo mais confiante a cada dia.
"Meu maior desafio foi relaxar. TV aberta tem muita pressão. Eu já estava apresentando no Multishow um programa ao vivo, mas ainda assim, é um programa da TV fechada, tem superaudiência, mas é uma outra abordagem", diz Iza, em referência à atração Música Boa Ao Vivo, do canal a cabo.
Iza conta que já gravou todos os episódios do Só Toca Top. "Agora estou tranquila, já estou 'relaxadona'". Além dela e de Garrido, outros artistas vão se revezar na apresentação do programa, como Maiara e Maraísa, Wesley Safadão e  Lucy Alves.

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