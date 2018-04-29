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Ivete Sangalo volta ao palco no aniversário de Salvador

O show deste domingo (29) será transmitido ao vivo no canal da cantora, a partir das 17h30

Publicado em 29 de Abril de 2018 às 00:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2018 às 00:10
Ivete Sangalo Crédito: Divulgação
Após ficar afastada das apresentações para se dedicar ao fim da gestação e os primeiros meses de vida das filhas gêmeas, Ivete Sangalo vai voltar a fazer show em um trio elétrico. Nesta sexta-feira, 27, a cantora mostrou nos Stories do Instagram os bastidores do ensaio para a apresentação que vai comemorar o aniversário da cidade de Salvador, neste domingo, 29. Um dos vídeos mostra a mamãe baiana amamentando Marina e Helena durante um intervalo do trabalho.
"Gente, estou aqui agora porque saí do ensaio. Que delícia da mãe", sussurra Ivete. Em um segundo vídeo, Ivete explica: "Estamos no segundo round, galera".
Ivete Sangalo também falou sobre sua aparência: "eu estou assim... Não vou dizer feia, estou assim 'coisa'. Mas no dia 29 vocês vão ver que gata da p@*&%! Gata não, coelhona".
O show deste domingo, 29, será transmitido ao vivo no canal do YouTube de Ivete Sangalo à partir das 17h30.

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