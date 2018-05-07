Ivete Sangalo posta foto amamentando uma das gêmeas

compartilhou um momento de fofura com uma das gêmeas neste domingo (6). A cantora postou uma foto no Instagram amamentando a bebê com a legenda: "Café da manhã! Minha mãe adora me dar o leitão do amor!".

Ela não costuma postar muitas fotos das gêmeas na internet, mas o clique fez sucesso entre amigos de Ivete, que a encheram de elogios amorosos. Bruno Gagliasso, Simone e Simaria, Viviane Araújo e Débora Nascimento são alguns dos famosos que não resistiram à fofura do registro.