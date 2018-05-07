Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Só amor

Ivete Sangalo posta foto amamentando uma das gêmeas

As gêmeas Helena e Marina nasceram no dia 10 de fevereiro, em pleno sábado de carnaval, e estão prestes a completar três meses de vida

Publicado em 07 de Maio de 2018 às 13:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2018 às 13:12
Ivete Sangalo compartilhou um momento de fofura com uma das gêmeas neste domingo (6). A cantora postou uma foto no Instagram amamentando a bebê com a legenda: "Café da manhã! Minha mãe adora me dar o leitão do amor!".
Ela não costuma postar muitas fotos das gêmeas na internet, mas o clique fez sucesso entre amigos de Ivete, que a encheram de elogios amorosos. Bruno Gagliasso, Simone e Simaria, Viviane Araújo e Débora Nascimento são alguns dos famosos que não resistiram à fofura do registro.
> Leia mais notícias de Entretenimento
"Leite e amor, combinação perfeita. Milhões de beijos meus e das belas aqui", escreveu José Loreto. "Coisa mais linda", disse a apresentadora Ana Furtado. "Momento mais lindo! Aproveite", desejou a atriz Nivea Stelmann.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estamos perto de desvendar o mistério do 9º planeta do Sistema Solar?
Prefeitura de Viana
Prefeituras do ES, Exército e Ministério Público: 24 mil vagas em concursos e seleções
Homem é morto a tiros durante festa de aniversário em Cariacica
Homem é morto e mulher baleada durante festa de aniversário em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados