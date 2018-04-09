Ivete Sangalo curte comentário que critica Regina Duarte

A aba de atividades de quem seguimos no Instagram não deixa passar nada. Dessa vez, Ivete Sangalo foi pega curtindo um comentário em um post de Regina Duarte. A atriz postou uma foto anti-petista e a cantora curtiu a fala de um internauta que ironizou a publicação da atriz, que questiona: A Globo tá pagando quanto pelo post?.