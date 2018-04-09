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Ivete Sangalo curte comentário que critica Regina Duarte

Comentário que Ivete gostou sugere que a Globo teria pago um post sobre política no Instagram de Regina Duarte

Publicado em 09 de Abril de 2018 às 20:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2018 às 20:17
Ivete Sangalo curte comentário que critica Regina Duarte Crédito: Reprodução
A aba de atividades de quem seguimos no Instagram não deixa passar nada. Dessa vez, Ivete Sangalo foi pega curtindo um comentário em um post de Regina Duarte. A atriz postou uma foto anti-petista e a cantora curtiu a fala de um internauta que ironizou a publicação da atriz, que questiona: A Globo tá pagando quanto pelo post?.
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Apesar de falar bem, Ivete não costuma se posicionar politicamente. Em contrapartida, Regina já é conhecida por seus posicionamentos nas redes sociais há anos. Há três dias, por exemplo, ela publicou uma imagem parabenizando o General Villas Boas, comandante a favor da intervenção militar no Rio de Janeiro. Veja:

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