Ivete Sangalo curte comentário que critica Regina Duarte

A aba de atividades de quem seguimos no Instagram não deixa passar nada. Dessa vez, Ivete Sangalo foi pega curtindo um comentário em um post de Regina Duarte. A atriz postou uma foto anti-petista e a cantora curtiu a fala de um internauta que ironizou a publicação da atriz, que questiona: A Globo tá pagando quanto pelo post?.
Apesar de falar bem, Ivete não costuma se posicionar politicamente. Em contrapartida, Regina já é conhecida por seus posicionamentos nas redes sociais há anos. Há três dias, por exemplo, ela publicou uma imagem parabenizando o General Villas Boas, comandante a favor da intervenção militar no Rio de Janeiro. Veja: