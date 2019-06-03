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DEU RUIM

Ivete Sangalo cai no palco abraçada a fã durante show em Trancoso (BA)

Em apresentação na Bahia, cantora estava fazendo selfie com um rapaz quando outro saiu da plateia para agarrá-la

Publicado em 03 de Junho de 2019 às 12:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2019 às 12:56
A cantora Ivete Sangalo Crédito: Rafa Mattei
Durante um show em Trancoso, na Bahia, Ivete Sangalo acabou caindo abraçada a um fã no palco. A cena aconteceu na noite deste sábado, dia 1º, e foi registrada por espectadores da apresentação. 
> Xuxa comete gafe ao parabenizar Ivete Sangalo
As imagens mostram um rapaz fazendo uma selfie e filmando a cantora por meio de um aparelho celular. Neste momento, outro fã saiu da plateia e invadiu o palco.
Um segurança foi em direção ao homem, que não conseguiu se aproximar de Ivete. Enquanto isso, a cantora e o rapaz da selfie caíram abraçados no palco. E ela continuou cantando Beleza Rara, mesmo no chão.
> Forbes: Ivete Sangalo é uma das mulheres mais poderosas do Brasil
Depois do incidente, Ivete Sangalo foi abraçar o fã contido pelos seguranças. A cantora foi uma das atrações da San Island Weekend. Páginas de fã clubes de Ivete compartilharam o momento da queda. "Diva acessível", escreveu um dos perfis no Instagram.

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