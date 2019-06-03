Ivete Sangalo cai no palco abraçada a fã durante show em Trancoso (BA)

A cantora Ivete Sangalo Crédito: Rafa Mattei

Durante um show em Trancoso, na Bahia, Ivete Sangalo acabou caindo abraçada a um fã no palco. A cena aconteceu na noite deste sábado, dia 1º, e foi registrada por espectadores da apresentação.

As imagens mostram um rapaz fazendo uma selfie e filmando a cantora por meio de um aparelho celular. Neste momento, outro fã saiu da plateia e invadiu o palco.

Um segurança foi em direção ao homem, que não conseguiu se aproximar de Ivete. Enquanto isso, a cantora e o rapaz da selfie caíram abraçados no palco. E ela continuou cantando Beleza Rara, mesmo no chão.