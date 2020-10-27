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Depoimento

Ivete Sangalo ajuda a salvar criança de afogamento em praia da Bahia

Em depoimento publicado no Twitter na segunda-feira (26), tia do menino contou que a cantora tentou manter a discrição para não causar tumulto

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 17:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2020 às 17:19
A cantora Ivete Sangalo
A cantora Ivete Sangalo Crédito: Reprodução/Instagram @ivetesangalo
Ivete Sangalo ajudou a salvar uma criança de um possível afogamento no mar em uma praia na Bahia na última quinta-feira (22). A história foi contada por Alice, tia do jovem, em seu Twitter, na segunda-feira (26), e confirmada ao Estadão pela assessoria da cantora.
Segundo relatou Alice, a família estava reunida em uma praia deserta na Bahia e ela decidiu entrar no mar com o companheiro e o sobrinho, Miguel, indo para uma região "um pouco mais funda (na altura do meu peito)".
Ela comenta que o mar estava calmo, até que "a maré subiu e perdemos o pé". "Ficamos super agoniados o Paulo [companheiro dela] levantou o Miguel pra cima pra ele não tomar água e foi tentando achar o pé de volta e eu nadando achava o pé e perdia dois segundos depois, foi tudo muito rápida", contou a jovem.
"Eu comecei a gritar por socorro porque tinha gente surfando perto da gente, até que ouviram e vieram com umas pranchas, aí botamos o meu sobrinho", explica ela. E foi nesse momento que Alice relata ter visto a cantora Ivete Sangalo, que fazia parte do grupo.
"Daí uma mulher pegou ele no colo (de cima da prancha) e foi indo pro raso com ele, quando eu cheguei lá era nada mais nada menos que Ivete Sangalo", afirmou. Segundo Alice, a cantora ignorou a pergunta "Ivete, é você?", e falou com uma voz "disfarçada para não causar tumulto acho".
A confirmação de que o sobrinho foi salvo pela cantora veio apenas no dia seguinte, explicou Alice, quando Ivete publicou um vídeo surfando e usando a mesma blusa rosa neon que usava quando participou do resgate. "Ela postou a foto, aí eu tive certeza", comentou a jovem.

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