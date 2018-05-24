Isis Valverde vai pagar os vestidos das madrinhas de seu casamento

André Resende e Isis Valverde Crédito: Waldemir Filetti/Divulgação

O casamento de Isis Valverde e André Resende ainda é um mistério, já que poucos detalhes estão sendo divulgados. Grávida de seu primeiro filho, a atriz vai oficializar a união no dia 10 de junho, em Guaratiba, zona Oeste do Rio de Janeiro. O local é procurado por noivas que desejam casamentos ao ar livre.

Mas, vamos à novidade: Vanessa Giácomo e a empresária carioca Carol Sampaio serão madrinhas da noiva, mas Isis já mandou o recado e pediu para que elas não se preocupem com os vestidos, pois ela é quem vai se encarregar de providenciar o figurino.