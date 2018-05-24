Isis Valverde vai pagar os vestidos das madrinhas de seu casamento

O casamento de Isis Valverde e André Resende ainda é um mistério, já que poucos detalhes estão sendo divulgados. Grávida de seu primeiro filho, a atriz vai oficializar a união no dia 10 de junho, em Guaratiba, zona Oeste do Rio de Janeiro. O local é procurado por noivas que desejam casamentos ao ar livre.
Mas, vamos à novidade: Vanessa Giácomo e a empresária carioca Carol Sampaio serão madrinhas da noiva, mas Isis já mandou o recado e pediu para que elas não se preocupem com os vestidos, pois ela é quem vai se encarregar de providenciar o figurino.
O cerimonialista Roberto Cohen é quem está à frente da produção, ao lado de Renata Paraíso, sócia do espaço, que fará a decoração do evento. Na última terça (22), a atriz publicou no Instagram uma foto do príncipe Harry e Meghan Markle, dizendo que buscou inspiração no casamento real. "Prepara o coração! Tão pertinho. Foi lindo", escreveu.