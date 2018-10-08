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MATERNIDADE

Isis Valverde faz chá de bebê para Rael

Atriz está grávida de oito meses, fruto do relacionamento com André Rezende
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2018 às 16:55

Publicado em 08 de Outubro de 2018 às 16:55

Isis Valverde está grávida de oito meses Crédito: Instagram/@isisvalverde
Isis Valverde, que está grávida de oito meses, fez um chá de bebê para Rael no último fim de semana e compartilhou algumas fotos do momento em suas redes sociais. O bebê é fruto do relacionamento da atriz com André Resende, com quem se casou em junho. A festa teve tema havaiano e Vanessa Giácomo foi uma das convidadas.
"Eu te amo, te amo sem saber quem você é. E a cada dia te amo mais. Quando vou te conhecer? Olhar em seus olhos e ver o meu mundo. Pegar em sua mão e caminhar até o fim. Um dia mais que especial. Quando tudo sai perfeito e irretocável. Amigos, amor e família! Gratidão", escreveu Isis na legenda de uma das fotos publicadas no Instgaram.

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