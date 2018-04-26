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Isis Valverde exibe barriguinha de grávida pela primeira vez

Foto foi compartilhada por uma familiar da atriz

Publicado em 26 de Abril de 2018 às 12:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2018 às 12:55
Quem estava louco para ver a barriguinha de Isis Valverde comemorou: uma familiar da atriz postou o registro nas redes sociais de um fã-clube. Na foto, a atriz aparece com a barriga de fora segurando uma máquina fotográfica. Ela está no quarto mês de gestação. 
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A atriz deixou o elenco da próxima novela das seis, "Espelho da Vida", e será substituída por Vitória Strada - uma revelação da novela "Tempo de Amar". Isis e Andre planejam se casar antes do nascimento do primeiro filho do casal, o que deve acontecer em setembro.
Isis Valverde exibe barriguinha de grávida pela primeira vez Crédito: Reprodução/Instagram

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