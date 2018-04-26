Isis Valverde exibe barriguinha de grávida pela primeira vez

Quem estava louco para ver a barriguinha de Isis Valverde comemorou: uma familiar da atriz postou o registro nas redes sociais de um fã-clube. Na foto, a atriz aparece com a barriga de fora segurando uma máquina fotográfica. Ela está no quarto mês de gestação.
A atriz deixou o elenco da próxima novela das seis, "Espelho da Vida", e será substituída por Vitória Strada - uma revelação da novela "Tempo de Amar". Isis e Andre planejam se casar antes do nascimento do primeiro filho do casal, o que deve acontecer em setembro.