Isis Valverde está grávida de três meses, diz colunista

Apesar de ter aparecido recentemente com um corpo bem sequinho, a atriz Isis Valverde estaria esperando um bebê do modelo André Resende, informa o colunista Léo Dias. De acordo com amigos da atriz, ela está grávida de três meses.

O bebê, aliás, teria sido o motivo de Isis e André terem reatado o relacionamento. Ela descobriu a gestação quando ainda estava separada do modelo. O colunista entrou em contato com a assessoria de imprensa da atriz, que não confirmou a informação. Segundo a publicação, Isis estaria negociando a notícia da chegada de seu primeiro filho com uma empresa especializada em resultados de testes.