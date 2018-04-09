Isis Valverde está grávida de três meses, diz colunista

Apesar de ter aparecido recentemente com um corpo bem sequinho, a atriz Isis Valverde estaria esperando um bebê do modelo André Resende, informa o colunista Léo Dias. De acordo com amigos da atriz, ela está grávida de três meses.
O bebê, aliás, teria sido o motivo de Isis e André terem reatado o relacionamento. Ela descobriu a gestação quando ainda estava separada do modelo. O colunista entrou em contato com a assessoria de imprensa da atriz, que não confirmou a informação. Segundo a publicação, Isis estaria negociando a notícia da chegada de seu primeiro filho com uma empresa especializada em resultados de testes.
Isis estava escalada para fazer próxima novela das seis da Globo com estreia prevista para setembro "O Avesso da Vida".