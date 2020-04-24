Isis de Oliveira presta queixa contra marido por agressão e diz que já foi esganada

A musa dos anos 80 Isis de Oliveira Crédito: Instagram -19.abr.2020/isisdeoliveirareal

Um dia após denunciar o marido à polícia por agressão física e moral, Isis de Oliveira, 69, afirma estar muito assustada e com medo. Em entrevista, a atriz conta ter sido ameaçada e xingada pelo egípcio Hazem Roshdi, 35, com quem tem um relacionamento conturbado há seis anos. A reportagem não conseguiu contatar Roshdi até conclusão deste texto.

Uma das agressões, diz Isis, aconteceu no final da tarde desta quarta-feira (22), em sua casa no Rio de Janeiro, porque o marido estava irritado com o isolamento social e queria dinheiro para ficar em outro lugar até voltar ao Egito. Musa nos anos 1980, a atriz fez novelas na Globo como "Roque Santeiro" (1985-1986) e "Que Rei Sou Eu?" (1989) e é irmã de Luma de Oliveira.

"Ele queria R$ 10 mil para ficar em algum lugar e depois voltar para o Egito. Eu falei: 'Não tenho esse dinheiro'. Aí ele foi ficando com raiva, chutou o ventilador, chutou o meu computador, dizia que ia quebrar a televisão [...] O mínimo que ele me chamava era puta, sua mulher de merda, e o lixo é mais limpo que você."

Isis de Oliveira com o egípcio Hazem Roshdi Crédito: Reprodução/Facebook

Duas semanas antes, Isis de Oliveira diz que ele já tinha a derrubado da cama e ido para cima dela com um travesseiro. Com medo, ela procurou por uma amiga, que a recomendou conversar com Luiza Brunet, que viveu situação semelhante com o empresário Lírio Parisotto.

Oliveira afirma que conversou com Brunet e recebeu apoio. "Ela falou que era uma situação perigosa e disse: 'Se acontecer outra coisa, a gente não pode telefonar, a gente não pode falar, tem que ser escondido. Você só vai mandar para mim a mensagem SOS."

Foi o que a atriz fez. Por volta das 20h desta quarta (22), policiais foram até a casa de Isis. "Quando tocou a campainha, e eram os policiais, eu abri, sai do apartamento e falei: 'Pelo amor de Deus me ajuda, ele está dizendo que vai queimar a casa'", relembra atriz, chorando.

Em viaturas separadas, ela e o marido seguiram até o 12º Distrito Policial, em Copacabana. Procurada pelo reportagem, a Polícia Civil informou que as investigações sobre o caso ainda estão em andamento.

De acordo com Isis de Oliveira, o marido é reincidente. Em 2017, ela conta que foi empurrada por ele o que casou um corte em sua sobrancelha. "Eu perguntava para ele: o que fiz? Aí ele veio com as duas mãos para me esganar. Eu não gritei, não fiz nada. Não sei o que aconteceu na cabeça dele, que ele parou, foi pegar gelo e colocou no meu olho."

Na época, a atriz prestou queixa da agressão à polícia e, por meio da lei Maria da Penha, conseguiu medida judicial na qual o marido deveria manter uma distância mínima de 200 metros dela e de qualquer pessoa de sua família.

Oliveira afirma que Roshdi foi para o Egito, mas retornou meses depois pedindo desculpas e dizendo que queria retomar o relacionamento. "Ele ficou falando que não sabia viver sem mim, aquela história que a gente cai... Infelizmente eu caí, esse foi meu erro", afirma. No ano passado, ela pediu para anular a ordem de restrição contra ele.

A atriz conta que o casamento era cheio de idas e vindas, e que ele passava parte tempo no Egito. A última vez que ele voltou foi em 10 de janeiro deste ano.

Quando começou a quarentena por causa da pandemia do novo coronavírus, Isis de Oliveira diz que Roshdi começou a se sentir preso dentro de casa. "Ele dizia que não era velho para ficar em casa, mas ele estava me expondo, porque eu sou do grupo de risco, sou cardíaca, e tenho mais de 60 anos."

Foi quando, de acordo com a atriz, começaram os xingamentos, e ela disse a ele que o casamento tinha acabado. Ela também diz que Roshdi, por pelo menos quatro vezes, deu socos em suas costas enquanto ela dormia. "Eu levava um susto, gritava e ele falava: 'O que foi? Eu estava dormindo'."

Isis de Oliveira afirma que a medida de restrição contra o marido foi retomada após prestar queixa na polícia. Acompanhado de dois policiais, ele esteve no apartamento na noite de quarta para retirar os seus pertences.