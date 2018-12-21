Irmãs Kardashian-Jenner descontinuam aplicativos para 2019

Chegou a hora de dizer adeus aos aplicativos do clã Kardashian-Jenner. Na última quarta-feira, 19, as irmãs Kim, Khloe, Kourtney e Kylie anunciaram em seus sites oficiais que os seus aplicativos serão descontinuados em 2019. Kendall Jenner já havia feito o mesmo em 2017.

"Nós tivemos uma experiência incrível ao nos conectar com vocês por meio dos nossos apps nos últimos anos, mas tomamos a difícil decisão de não continuar atualizando-os em 2019. Nós realmente esperamos que vocês tenham aproveitado essa jornada tanto quanto nós e estamos ansiosas para o que vem pela frente", diz a nota.