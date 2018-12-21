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NOVA ERA

Irmãs Kardashian-Jenner descontinuam aplicativos para 2019

Assinantes tinham acesso a conteúdos exclusivos sobre a família
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2018 às 22:50

Publicado em 20 de Dezembro de 2018 às 22:50

20/12/2018 - As irmãs do clã Kardashian-Jenner Crédito: Instagram/@kimkardashian
Chegou a hora de dizer adeus aos aplicativos do clã Kardashian-Jenner. Na última quarta-feira, 19, as irmãs Kim, Khloe, Kourtney e Kylie anunciaram em seus sites oficiais que os seus aplicativos serão descontinuados em 2019. Kendall Jenner já havia feito o mesmo em 2017.
"Nós tivemos uma experiência incrível ao nos conectar com vocês por meio dos nossos apps nos últimos anos, mas tomamos a difícil decisão de não continuar atualizando-os em 2019. Nós realmente esperamos que vocês tenham aproveitado essa jornada tanto quanto nós e estamos ansiosas para o que vem pela frente", diz a nota.
Os aplicativos lançados em 2015 eram gratuitos, mas assinantes tinham acesso a conteúdos exclusivos sobre a família por cerca de R$ 11 mensais.

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