Irmão recém-descoberto de Anitta anuncia que vai adotar sobrenome da família da cantora

Anitta com o irmão Felipe Terra, que adotará o sobrenome Machado da cantora Crédito: Instagram/ felipe_terra_pb

Felipe Terra, 32, o recém-descoberto irmão da cantora Anitta, 27, vai adotar o sobrenome da família da cantora. Ele contou a novidade em suas redes sociais, já antecipando como ficará. "'Felipe Terra Machado' soa bem? Eu gosto. Em breve!", afirmou ele.

Pai de Anita e de Felipe, Mauro Machado, também conhecido como Painitto, comentou a novidade: "Aí em babo mesmo". Já Renan Machado, irmão da cantora, deixou apenas um emoji de coração para o irmão.

Anitta anunciou a descoberta de um outro irmão, de parte de pai, em outubro do ano passado. Segundo-sargento do Exército, Felipe fez teste de DNA, que comprovou o parentesco. Ele é fruto de um relacionamento de Mauro Machado anterior ao casamento com Miriam Macedo, mãe de Anitta e Renan.

"Ninguém buscou a gente, eu que fui atrás dele. A mãe dele e o meu pai perderam contato. A mãe dele viu meu pai na televisão junto comigo, comentou que aquele era nosso pai. E ele não nos procurou, porque tinha medo de a gente achar que ele queria dinheiro, era interesseiro", contou Anitta na ocasião.