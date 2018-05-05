Irmão de Meghan Markle pede que príncipe Harry cancele casamento

Reis da mídia espontânea: acontecimentos como o anúncio do casamento de Harry e Meghan geram repercussão global Crédito: Divulgação

O meio-irmão da atriz norte-americana Meghan Markle, Thomas Markle Junior, pediu em uma carta que o casamento com o príncipe Harry seja cancelado.

Ele ainda culpa Meghan pelo abandono do pai, Thomas Markle.

Segundo o irmão, ela "desfrutou do dinheiro dele até que ele faliu e foi abandonado no México, afundado em dívidas".

Thomas também define a irmã como uma pessoa "vazia, viciada e egocêntrica". Ele ainda atacou a atriz denunciando "a tentativa de se tornar parte da realeza em um nível inferior ao de uma atriz de Hollywood de classe C".

A revista In Touch Weekly também revela que o meio-irmão vem tentando contatar Meghan desde que o noivado foi anunciado. No entanto, Meghan disse que ele é um membro distante da família e que não o conhecia muito bem.

Os irmãos não se veem desde 2011, quando ambos participaram de um funeral. Ele não é o único integrante da família envolvido em brigas com a futura mulher de Harry.