Irmão de Meghan Markle pede que príncipe Harry cancele casamento

O meio-irmão da atriz norte-americana Meghan Markle, Thomas Markle Junior, pediu em uma carta que o casamento com o príncipe Harry seja cancelado.
Ele ainda culpa Meghan pelo abandono do pai, Thomas Markle.
Segundo o irmão, ela "desfrutou do dinheiro dele até que ele faliu e foi abandonado no México, afundado em dívidas".
Thomas também define a irmã como uma pessoa "vazia, viciada e egocêntrica". Ele ainda atacou a atriz denunciando "a tentativa de se tornar parte da realeza em um nível inferior ao de uma atriz de Hollywood de classe C".
A revista In Touch Weekly também revela que o meio-irmão vem tentando contatar Meghan desde que o noivado foi anunciado. No entanto, Meghan disse que ele é um membro distante da família e que não o conhecia muito bem.
Os irmãos não se veem desde 2011, quando ambos participaram de um funeral. Ele não é o único integrante da família envolvido em brigas com a futura mulher de Harry.
Sua irmã mais velha, Samantha Markle, está escrevendo um livro de memórias cujo título é O diário da irmã da princesa forçada. Na obra, ela define o ingresso da estrela da série Suits na família real britânica como uma "escalada social".