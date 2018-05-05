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Intrigas familiares

Irmão de Meghan Markle pede que príncipe Harry cancele casamento

'É o erro mais grotesco na história das bodas reais', disse Thomas Markle em carta

Publicado em 05 de Maio de 2018 às 19:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2018 às 19:43
Reis da mídia espontânea: acontecimentos como o anúncio do casamento de Harry e Meghan geram repercussão global Crédito: Divulgação
O meio-irmão da atriz norte-americana Meghan Markle, Thomas Markle Junior, pediu em uma carta que o casamento com o príncipe Harry seja cancelado.
Ele ainda culpa Meghan pelo abandono do pai, Thomas Markle.
Segundo o irmão, ela "desfrutou do dinheiro dele até que ele faliu e foi abandonado no México, afundado em dívidas".
Thomas também define a irmã como uma pessoa "vazia, viciada e egocêntrica". Ele ainda atacou a atriz denunciando "a tentativa de se tornar parte da realeza em um nível inferior ao de uma atriz de Hollywood de classe C".
A revista In Touch Weekly também revela que o meio-irmão vem tentando contatar Meghan desde que o noivado foi anunciado. No entanto, Meghan disse que ele é um membro distante da família e que não o conhecia muito bem.
Os irmãos não se veem desde 2011, quando ambos participaram de um funeral. Ele não é o único integrante da família envolvido em brigas com a futura mulher de Harry.
Sua irmã mais velha, Samantha Markle, está escrevendo um livro de memórias cujo título é O diário da irmã da princesa forçada. Na obra, ela define o ingresso da estrela da série Suits na família real britânica como uma "escalada social".

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