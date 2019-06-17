Irmão de Ariana Grande, Frankie comemora 2 anos de sobriedade

Frankie também disse que se sente brilhando e no ano passado até investiu um pouco de tempo em ajudar pessoas que passavam pelos mesmos problemas. "Neste ano passado, na sobriedade, me dediquei a ajudar os outros com dependência e alcoolismo a encontrar e manter a sobriedade por si mesmos. Sou muito grato pela capacidade de fazer isso. Estou grato por isso. Eu sou grato de ter sido preso. Eu sou grato por cada pessoa mágica que me ajudou ao longo do caminho. Eu amo a minha vida agora mais do que nunca e eu sei, sem dúvida, que é porque eu estou sóbrio! Eu devo tudo o que tenho hoje à minha sobriedade", finalizou.