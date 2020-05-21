Intz vence disputa por vaga no CBLoL e times da 2ª etapa são definidos

A Intz venceu a Team oNe por 3 a 2 em uma disputa de "League of Legends" que ocorreu nesta terça-feira (19), e garantiu sua vaga para a Segunda Etapa do CBLoL (Campeonato Brasileiro de League of Legends), que começa no dia 6 de junho.
O time é o oitavo selecionado para disputar a Taça do Invocador e uma vaga no Campeonato Mundial de League of Legends. Junto a ele estão o Flamengo eSports (FLA), Furia Uppercut Esports (FUR), Kabum E-Sports (KBM), paiN Gaming (PNG), Prodigy Esports (PRG), Santos e-Sports (SAN) e Vivo Keyd (VK).
O formato da segunda etapa ainda será confirmado pela empresa, em função das orientações das autoridades de saúde pública por conta da pandemia do novo coronavírus. A Riot afirma que a saúde dos jogadores, colaboradores e comunidade é sua prioridade número um.
Há alguns dias, a Kabum Esports venceu a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de League of Legends. O time ganhou de 3 a 0 contra o Flamengo.
A equipe comemorou a vitória no Twitter, agradecendo a todos que torceram por eles. "Um Split espetacular, com muitas superações. E como dizem, o CBLoL não pode parar, e não paramos! Somos tetracampeões e agrademos toda nossa torcida Ninja, que sempre acreditou e nos apoiou, nossa equipe, staff e patrocinadores. Aproveitem, Ninjas, o título é nosso!", diz o post.
As competições do CBLoL estiveram suspensas até o início de abril por conta da pandemia do novo coronavírus, e retornaram em formato online, com operação de transmissões remota, a fim de proteger os envolvidos.