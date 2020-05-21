Intz vence disputa por vaga no CBLoL e times da 2ª etapa são definidos

Taça CBLoL 2019 Crédito: Divulgação

A Intz venceu a Team oNe por 3 a 2 em uma disputa de "League of Legends" que ocorreu nesta terça-feira (19), e garantiu sua vaga para a Segunda Etapa do CBLoL (Campeonato Brasileiro de League of Legends), que começa no dia 6 de junho.

O time é o oitavo selecionado para disputar a Taça do Invocador e uma vaga no Campeonato Mundial de League of Legends. Junto a ele estão o Flamengo eSports (FLA), Furia Uppercut Esports (FUR), Kabum E-Sports (KBM), paiN Gaming (PNG), Prodigy Esports (PRG), Santos e-Sports (SAN) e Vivo Keyd (VK).

O formato da segunda etapa ainda será confirmado pela empresa, em função das orientações das autoridades de saúde pública por conta da pandemia do novo coronavírus. A Riot afirma que a saúde dos jogadores, colaboradores e comunidade é sua prioridade número um.

Há alguns dias, a Kabum Esports venceu a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de League of Legends. O time ganhou de 3 a 0 contra o Flamengo.

A equipe comemorou a vitória no Twitter, agradecendo a todos que torceram por eles. "Um Split espetacular, com muitas superações. E como dizem, o CBLoL não pode parar, e não paramos! Somos tetracampeões e agrademos toda nossa torcida Ninja, que sempre acreditou e nos apoiou, nossa equipe, staff e patrocinadores. Aproveitem, Ninjas, o título é nosso!", diz o post.

Um Split espetacular, com muitas superações. E como dizem, o CBLoL não pode parar, e não paramos!

Somos tetracampeões e agrademos toda nossa torcida Ninja, que sempre acreditou e nos apoiou, nossa equipe, staff e patrocinadores.

Aproveitem, Ninjas, o título é nosso!#GOKBM ? pic.twitter.com/OM88dXiGax — KaBuM! Esports #GOKBM (@kabumesports) May 9, 2020