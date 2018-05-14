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Interpretando Rosanah, Tiago Abravanel é comparado a 'Elvira, Rainha das Trevas'

Ator homenageou Rosanah no 'Show dos Famosos' com a música 'O Amor e o Poder'

Publicado em 14 de Maio de 2018 às 18:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2018 às 18:13
Tiago Abravanel como Rosanah, no Show dos Famosos, do Domingão do Faustão Crédito: Reprodução/TV Globo
Tiago Abravanel homenageou a cantora Rosanah no "Show dos Famosos" deste domingo, 13, mas a caracterização do artista durante o "Domingão do Faustão", da TV Globo, fez com que os internautas o comparassem com outras pessoas - como a personagem de "Elvira, Rainha das Trevas".
Vestido todo de preto e com os cabelos volumosos no topo da cabeça, Abravanel cantou no programa da TV Globo "O Amor e o Poder". No Twitter, os internautas compararam a interpretação dele com a personagem do filme de 1988, que foi interpretada pela atriz Cassandra Peterson. "Gostei da apresentação do Tiago Abravanel imitando a Rosana, mas se inspirando na Elvira", disse uma usuária da rede social.

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