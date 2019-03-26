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Integrantes do grupo de K-pop BTS viram bonecos da Mattel

Empresa lançou linha fashion inspirada no clipe da música 'Idol'

Publicado em 26 de Março de 2019 às 17:47

Publicado em 

26 mar 2019 às 17:47
26/03/2019 - Integrantes do BTS em linha de bonecos da Mattel Crédito: Twitter/@Mattel
Os integrantes do grupo sul-coreano de K-pop BTS ganharam versões em bonecos lançados pela Mattel. A empresa mostrou a novidade na madrugada desta terça-feira, 26, no Twitter.
"Estamos animados em mostrar para vocês a linha fashion de bonecos #BTSxMattel! (...). V, SUGA, Jin, Jung Kook, RM, Jamil e j-Hope viraram bonecos inspirados no vídeo da música Idol", escreveu a companhia ao publicar uma foto com o grupo em miniatura reunido numa espécie de palco.
A Mattel também publicou fotos individuais dos bonecos e detalhes das "roupas usadas" pelos brinquedos.
Show
No próximo dia 25 de maio, o grupo fará uma apresentação única no Brasil, na cidade de São Paulo. A venda de ingressos começou em 11 de março e gerou grandes filas. O show faz parte da turnê Speak Yourself, que a banda realizará este ano, e incluirá Estados Unidos, Japão e países da Europa.
Confira abaixo detalhes dos bonecos:

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