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DE OLHO NO LANCE

Instituto Neymar Jr. leiloa um dia com Gisele Bündchen

Evento beneficente ocorre na quinta, 19, em São Paulo; Bruna Marquezine será anfitriã

Publicado em 18 de Julho de 2018 às 21:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2018 às 21:40
Gisele Bündchen Crédito: Divulgação/Revista Elle
Na próxima quinta, 19, cerca de 700 pessoas, entre personalidades, atletas e empresários brasileiros irão se reunir no Hotel Unique, em São Paulo, para a segunda edição do leilão beneficente do Instituto Neymar Jr., que arrecada fundos para a instituição do jogador de futebol.
Além do craque, Bruna Marquezine também será anfitriã do evento, que terá apresentação de Glória Maria, Serginho Groisman, Tom Cavalcante, Patricia Abravanel, Pedro Bial e Sabrina Sato.
O leilão oferece 24 lotes físicos, como uma bola e uma camisa oficial da seleção brasileira autografadas por Pelé, como também experiências. Entre elas, passar um dia ao lado de Gisele Bündchen nos Estados Unidos, enquanto ela fotografa a próxima campanha da Rosa Chá; uma viagem para a Pousada Maria Bonita, Fernando de Noronha, oferecida pelo casal Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank e um convite VIP para o próximo desfile da Dolce & Gabbana em Milão (que vem acompanhado do mais novo lançamento da grife, a bolsa Devotion). Quem for muito fã de Neymar pode comprar um encontro com ele durante a gravação do programa Neymar Jr. Entre Amigos ou tentar uma vaga no time do craque no campeonato de futebol amador Neymar Jr's Five.
O valor arrecadado será revertido para as atividades desenvolvidas pelo Instituto, uma associação sem fins lucrativos que promove a inclusão social de crianças e jovens de 7 a 17 anos, oferecendo disciplinas próprias e complementares ao seu desenvolvimento, com foco principal na diminuição da evasão escolar. Na última edição do leilão, foram arrecadados R$ 2,5 milhões.

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